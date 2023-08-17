Чалов прокомментировал отсутствие голов с игры в нынешнем сезоне РПЛ

«После первых четырёх туров есть ощущение, что в чемпионате всё стало плотнее. Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит.



Голы только с пенальти? Мне в каждой игре хочется забивать. Если не забиваю, то внутри чувство недосказанности. Но я рад за ребят, что они забивают важные голы», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.