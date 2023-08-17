Полузащитник «Оренбурга» Вера рассказал о различиях между Ярошиком и Личкой

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» рассказал, чем по своему стилю отличаются тренеры Иржи Ярошик и Марцел Личка.

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Ярошик возглавил «Оренбург» перед сезоном нынешним сезоном МИР РПЛ. Бывший главный тренер южноуральцев Марцел Личка после прошлого сезона перешел работать в «Динамо».

— Иржи порекомендовал сам Марцел Личка. Чем они отличаются? В первую очередь в подходе к работе.

— Думаю, что Иржи нравится встречать команды чуть ниже. С Марцелом у нас был более высокий прессинг.

— Марцел играет в более авантюрный футбол?

— Да, более рискованный. Сейчас у нас другие указания и инструкции. Стараемся подстраиваться, играть от обороны и держать контроль игры.

— Тебе с кем удобнее работать?