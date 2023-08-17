Полузащитник «Сочи» признался, что хотел бы выступать за «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Крамарич признался, что хотел бы выступать за «Зенит»
Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич признался, что хотел бы выступать за «Зенит».
«Мог бы себя представить в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА? Конечно. Мне надо немного адаптироваться, и в будущем это станет возможным. Где бы больше всего хотел играть в будущем? В «Зените». Это самый большой клуб в России, – приводит слова Крамарича Sport24.
В июле Крамарич перешел в «Сочи» из словенского «Браво» на правах свободного агента. В составе южан 25-летний полузащитник провел 2 матча в РПЛ и отметился забитым мячом.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Крамарича в 500 тысяч евро. Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили два футболиста «Сочи» – вратарь Денис Адамов и полузащитник Александр Коваленко.
После 4 туров «Сочи» занимает 12-е место в РПЛ с 3 очками. В нынешнем сезоне команда Дмитрия Хохлова одержала две победы и потерпела четыре поражения во всех турнирах. В 5-м туре южане примут на своем поле «Ростов». Встреча пройдет 19 августа на арене «Фишт» и начнется в 20:00 по московскому времени.