Полузащитник «Сочи» признался, что хотел бы выступать за «Зенит»

«Мог бы себя представить в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА? Конечно. Мне надо немного адаптироваться, и в будущем это станет возможным. Где бы больше всего хотел играть в будущем? В «Зените». Это самый большой клуб в России, – приводит слова Крамарича Sport24.