Вратарь «Урала» Помазун: клубы в РПЛ усреднились

«Я бы сказал, что команды усреднились. От любой команды можно ожидать всё, что угодно. Мы играли с «Пари НН», было сложно, с ЦСКА тоже лёгкой прогулки не получилось. Скорее всего, с «Оренбургом» только было легко, потому что у них было удаление. Если бы были равные составы, получился бы сложный матч. Не сказал бы, что у нас слабый чемпионат. Он довольно интересный. Можно ожидать от любой команды победу или поражение, чем и интереснее», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.