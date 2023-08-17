Футболист ЦСКА Чалов заявил, что Заболотный в игре с «Сочи» «позакрывал рты многим»
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поддержал партнера по атаке Антона Заболотного после матча четвертого тура МИР РПЛ против «Сочи».
В воскресенье ЦСКА обыграл «Сочи» в домашнем матче 4 го тура РПЛ со счетом 3:1. Заболотный забил победный гол. На прошлой неделе после игры ФОНБЕТ Кубка России с «Факелом» (0:2) Заболотный в раздевалке принес извинения одноклубникам за то, что не попал в ворота с линии вратарской в первом тайме.
— Критика Заболотного? Антон — суперпрофессионал, который работает изо дня в день. Думаю, в игре с «Сочи» Заба позакрывал рты многим, — цитирует Чалова Sport24.