Футболист ЦСКА Чалов заявил, что Заболотный в игре с «Сочи» «позакрывал рты многим»

В воскресенье ЦСКА обыграл «Сочи» в домашнем матче 4 го тура РПЛ со счетом 3:1. Заболотный забил победный гол. На прошлой неделе после игры ФОНБЕТ Кубка России с «Факелом» (0:2) Заболотный в раздевалке принес извинения одноклубникам за то, что не попал в ворота с линии вратарской в первом тайме.