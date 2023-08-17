Словенский футболист рассказал о своей адаптации в России

«У меня всё хорошо, моя адаптация в России проходит нормально. Я учу русский язык и уже знаю базовые слова. Мне всё в России нравится, здесь очень хорошие, добрые люди, красивые города, природа.



Мне нравится Сочи, тут хороший климат, он мне подходит. Конечно, я уже видел Чёрное море, пока в нём не плавал, но очень хочу это сделать.



В России много хороших команд, у них хороший подбор игроков. Мы недавно играли с ЦСКА, чувствовалось, что это большой клуб. Я считаю, что российские команды были бы конкурентоспособными на международной арене», — приводит слова Крамарича ТАСС.