Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024-м хочет играть только за «Реал» (Эду Агирре)
Килиан Мбаппе рассказал окружению, что хочет перейти в «Реал» в 2024 году.
Как сообщил Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, футболист сообщил своему окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024 году хочет играть только за «Реал».
Ранее сообщалось, что «Реал» окончательно откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ».
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Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024-м хочет играть только за «Реал» (Эду Агирре)
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