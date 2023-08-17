Килиан Мбаппе рассказал окружению, что хочет перейти в «Реал» в 2024 году.

Как сообщил Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, футболист сообщил своему окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024 году хочет играть только за «Реал».