Мостовой заявил, что Кузяев может потерять место в составе «Гавра» в ближайшее время
Бывший полузащитник «Страсбура» Александр Мостовой выразил мнение, что российский хавбек Далер Кузяев может потерять место в составе «Гавра».
«Уже говорил, что Кузяеву во Франции легко не будет. Тяжёлый чемпионат, в котором я отыграл три года. По первому матчу Далер выглядел растерянным. Пытался, боролся, но было видно, что многое не понимает. Пока ему доверяют. Во Франции мало бегать, пахать, выбивать мячи. Там же надо выделяться чем-то другим. Но если команда начнёт проигрывать, то через три матча Кузява могут посадить на лавку. Хорошо, что первый тур сыграли вничью на выезде», — приводит слова Мостового Legalbet.
Кузяев перешел из «Зенита» во французский «Гавр» на правах свободного агента этим летом. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро.
30-летний полузащитник принял участие в матче первого тура Лиги 1 против «Монпелье». Встреча завершилась со счетом 2:2. Кузяев провел на поле 86 минут и не отметился результативными действиями.
В следующем матче чемпионата Франции «Гавр» примет на своем поле «Брест». Игра состоится в воскресенье, 20 августа. Начало – 16:00 по московскому времени.
Во Франции Мостовой выступал за такие клубы, как «Кан» (1993-1994) и «Страсбур» (1994-1996).
Мостовой принял участие в 82 матчах «Страсбура» во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.