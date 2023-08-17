Мостовой заявил, что Кузяев может потерять место в составе «Гавра»

«Уже говорил, что Кузяеву во Франции легко не будет. Тяжёлый чемпионат, в котором я отыграл три года. По первому матчу Далер выглядел растерянным. Пытался, боролся, но было видно, что многое не понимает. Пока ему доверяют. Во Франции мало бегать, пахать, выбивать мячи. Там же надо выделяться чем-то другим. Но если команда начнёт проигрывать, то через три матча Кузява могут посадить на лавку. Хорошо, что первый тур сыграли вничью на выезде», — приводит слова Мостового Legalbet.