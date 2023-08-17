«Спартак» перед матчем с «Зенитом» представил уникальный комплект формы

Пресс-служба московского «Спартака» представила резервный (третий) комплект формы на сезон-2023/2024. Обычно эта экипировка используется в кубковых матчах.

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В презентованной форме присутствуют отсылки к историческим матчам с «Аяксом» в 1998 году. В Кубке УЕФА сезона-1997/1998 российский клуб дважды обыграл амстердамцев: 1:0 — дома и 3:1 — на выезде.

Отметим, что форма состоит из вертикальных полосок красного и чёрного цветов, а все другие элементы (номер, эмблемы спонсоров и .т.п) выполнены белым. Данная экипировка очень сильно напоминает форму «Милана».

Официальный сайт "Спартака"