«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника в «Ньюкасл»

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб получит за 18-летнего левого защитника, у которого всего 12 матчей за первую команду, 28 млн фунтов и бонусы.

Отмечается, что несколько недель назад «Челси» согласовал с Холлом новый контракт по схеме «6+1» и выразил готовность отдать его в аренду клубу из АПЛ, но потом посчитал предложение «Ньюкасла» слишком выгодным для того, чтобы от него отказываться.