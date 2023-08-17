«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника в «Ньюкасл»

«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника Холла в «Ньюкасл». У него 12 матчей на взрослом уровне
«Челси» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере защитника Льюиса Холла.
Как пишет The Telegraph, лондонский клуб получит за 18-летнего левого защитника, у которого всего 12 матчей за первую команду, 28 млн фунтов и бонусы.
Отмечается, что несколько недель назад «Челси» согласовал с Холлом новый контракт по схеме «6+1» и выразил готовность отдать его в аренду клубу из АПЛ, но потом посчитал предложение «Ньюкасла» слишком выгодным для того, чтобы от него отказываться.
В «Челси» высокая конкуренция на позиции левого защитника – там играют Бен Чилуэлл, Марк Кукурелья и выпускник академии Иан Матсен.
«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника Холла в «Ньюкасл». У него 12 матчей на взрослом уровне
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