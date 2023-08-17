$96.70-0.72105.66-0.91

«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника Холла в «Ньюкасл». У него 12 матчей на взрослом уровне

«Челси» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере защитника Льюиса Холла.

«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника в «Ньюкасл»
© Sports.ru

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб получит за 18-летнего левого защитника, у которого всего 12 матчей за первую команду, 28 млн фунтов и бонусы.

Отмечается, что несколько недель назад «Челси» согласовал с Холлом новый контракт по схеме «6+1» и выразил готовность отдать его в аренду клубу из АПЛ, но потом посчитал предложение «Ньюкасла» слишком выгодным для того, чтобы от него отказываться.

В «Челси» высокая конкуренция на позиции левого защитника – там играют Бен Чилуэлл, Марк Кукурелья и выпускник академии Иан Матсен.