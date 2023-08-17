Вера рассказал, почему остался в «Оренбурге» и не перешел в российский топ-клуб

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера подтвердил информацию о том, что нынешним летом он мог перейти в сильнейшие клубы РПЛ. Аргентинец отметил, что ему было приятно читать новости о себе.
«Ходили разговоры о топ клубах, я и с агентом говорил на эту тему. Однако я остался в «Оренбурге». Почему? Просто не дошло дело до серьёзных переговоров. Не было каких то официальных предложений. Сейчас я стараюсь делать всё на благо «Оренбурга» и буду ждать следующего трансферного окна.
Всегда приятно наблюдать и слышать о таких новостях про себя. Но по факту до чего то серьёзного дето так и не дошло.
Москва или Санкт Петербург? Вы задаёте вопрос о будущем? В зависимости от того, откуда мне поступит придёт. Мне абсолютно без разницы, но сегодня — Оренбург!» — цитирует Веру «Матч ТВ».
Лукас Вера стал игроком «Оренбурга» летом 2022 года. Его контракт с южноуральским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне РПЛ аргентинец провёл 27 матчей и отметился двумя забитымм мячами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в € 3 млн.