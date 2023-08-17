Вера рассказал, почему остался в «Оренбурге» и не перешел в российский топ-клуб

«Ходили разговоры о топ клубах, я и с агентом говорил на эту тему. Однако я остался в «Оренбурге». Почему? Просто не дошло дело до серьёзных переговоров. Не было каких то официальных предложений. Сейчас я стараюсь делать всё на благо «Оренбурга» и буду ждать следующего трансферного окна.



Всегда приятно наблюдать и слышать о таких новостях про себя. Но по факту до чего то серьёзного дето так и не дошло.



Москва или Санкт Петербург? Вы задаёте вопрос о будущем? В зависимости от того, откуда мне поступит придёт. Мне абсолютно без разницы, но сегодня — Оренбург!» — цитирует Веру «Матч ТВ».