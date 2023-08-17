Овчинников считает, что игроки «Зенита» и «Спартака» могут снова подраться

«Думаю, может возникнуть драка, реванш. Но, как правило, зачинщиками становятся наши иностранцы. Они у нас падают, визжат, крутятся, вертятся — так и хочется подойти и сделать контрольный выстрел, чтоб не мучались», - приводит слова Овчинникова Legalbet.