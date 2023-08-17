Овчинников считает, что игроки «Зенита» и «Спартака» могут снова подраться в матче пятого тура РПЛ
Экс-главный тренер «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о предстоящем матче пятого тура между «Зенитом» и «Спартаком».
«Думаю, может возникнуть драка, реванш. Но, как правило, зачинщиками становятся наши иностранцы. Они у нас падают, визжат, крутятся, вертятся — так и хочется подойти и сделать контрольный выстрел, чтоб не мучались», - приводит слова Овчинникова Legalbet.
20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» в пятом туре РПЛ. Встреча пройдет в Москве, на домашнем стадионе красно-белых. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
После четырех туров «Спартак» на четвертом месте в РПЛ с девятью очками. У «Зенита» семь очков, команда Сергея Семака на девятой строчке.