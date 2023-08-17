Тренер «Крыльев» высказался о неподъемной зарплате Оздоева

Тренер «Крыльев» о зарплате российского футболиста: нам даже не подойти
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что полузащитник Магомед Оздоев не по карману самарскому клубу. Его слова передает Sport24.
«Об интересе «Крыльев» к Оздоеву знаю, читал. Переговоры? Какие? Вы понимаете, сколько он получает в своем клубе? Была информация, сколько Оздоев получает — это не «Крылья Советов». Нам даже не подойти», — сказал тренер.
7 августа Оздоев перешел из турецкого «Фатих Карагюмрюк» в греческий ПАОК. За неделю до этого появилась информация, что «Крылья» готовы предложить туркам 1 млн евро за трансфер полузащитника, а самому игроку — платить около 50 млн рублей в год.
В сезоне-2022/23 Оздоев провел 34 игры за «Фатих Карагюмрюк» и отметился пятью забитыми мячами. Хавбек дебютировал за новы клуб клуб 10 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком» (0:0).
С 2014 года полузащитник вызывается в сборную России. Всего на счету Оздоева более 30 матчей за национальную команду.