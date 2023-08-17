Изидор не сыграет за «Локомотив» с «Краснодаром»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор не сыграет за команду в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников в социальных сетях клуба.

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«Нападающий Вильсон Изидор не примет участие в матче 5-го тура «Локомотив» — «Краснодар» по медицинским показаниям. После проведённого врачами железнодорожников осмотра было принято решение оставить Изидора в Москве», — гласит сообщение пресс-службы.

«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в Краснодаре 19 августа. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.