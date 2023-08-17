Объявлены претенденты на награду тренеру года УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте представил тройку номинантов на приз лучшему тренеру года, вручаемую по итогам сезона-2022/2023.

Первоначально для голосования был составлен шорт-лист лучших тренеров прошлого сезона. Затем тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА. Также среди голосовавших были специально выбранные журналисты.