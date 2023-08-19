Тренер Овчинников раскритиковал Слуцкого

Бывший наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался о реакции тренера Леонида Слуцкого на критику за слова про "19-летнего дебила". Слова Овчинникова передает "РБ Спорт".
"Дзюба — публичный человек, Слуцкий тоже. Они должны внимательно следить за своими выражениями. Слуцкий не признает своей вины? Это ни о чем не говорит. Вы судом хотите присудить ему вину? Как-то надо помочь Слуцкому? Только скорая помощь", - сказал Овчинников.
Слуцкий назвал дебилом журналиста, пытавшегося задать вопрос форварду московского "Локомотива" Артему Дзюбе после домашнего матча против самарских "Крыльев Советов".
Конфликт начался после того, как журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что нападающий забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Форвард ответил: "Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз".