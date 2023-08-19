Тренер Овчинников раскритиковал Слуцкого

"Дзюба — публичный человек, Слуцкий тоже. Они должны внимательно следить за своими выражениями. Слуцкий не признает своей вины? Это ни о чем не говорит. Вы судом хотите присудить ему вину? Как-то надо помочь Слуцкому? Только скорая помощь", - сказал Овчинников.

Конфликт начался после того, как журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что нападающий забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Форвард ответил: "Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз".