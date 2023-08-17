Смолов рассказал, что Слуцкий приглашал его на шоу, которое ведет с Дзюбой

«Стоит ли меня там ждать и как отношусь к таким медиаактивностям? Специфический формат. Надо бы подумать. Мне кажется, что очень много мата — мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артёму или Викторовичу. Кстати, Леонид Викторович меня приглашал, но я не смог: меня физически не было в Москве — съёмки проходили во время отпуска.



Не много ли кликбейта? Да нет, он как раз подразумевается в этом шоу — историям, которые были внутри, дать свет и рассказать о них людям. Много классного и смешного там, на самом деле. Иногда попадаю на какие-то вырезки», — приводит слова Смолова Sport24.