В Бахрейне объяснили, почему не смогут сыграть с Россией в 2023 году

«На сентябрь и октябрь мы договорились о проведении матчей с другими командами. Игра с Россией в этом году не может получиться, потому что у Бахрейна матчи квалификации к ЧМ в ноябре, а главный тренер нашей сборной до них хотел бы играть с азиатскими командами», — приводит слова Абеда Аль Ансари Sport24.