Уткин раскритиковал вратаря «Спартака» Свинова

«Как можно такому клубу, как «Спартак», иметь пусть и третьим вратарём, но иметь вот такого вратаря? Объясните мне, вот куда вратарь Свинов бежал, когда Бикфалви забивал третий гол? Только этим рывком он и сделал свою позицию уязвимой. Браво, молодец! Седьмой гол за две игры.



Ну и все знают, что против «Спартака» нужно играть до конца. Потому что «Спартак» момент всегда подарит. Не Литвинов, так Свинов. Не Свинов, так мало ли кто ещё», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.