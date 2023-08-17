«Марсель» близок к трансферу Изидора за € 7 млн

Французский футбольный клуб «Марсель» близок к приобретению форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит около € 7 млн. Окончательное решение будет принято на днях.

© РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий согласовал 5-летний контракт с французской командой.