«Марсель» близок к трансферу Изидора за € 7 млн
Французский футбольный клуб «Марсель» близок к приобретению форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит около € 7 млн. Окончательное решение будет принято на днях.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий согласовал 5-летний контракт с французской командой.
22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
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