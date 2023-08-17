Мостовой о Слуцком: «Как был никем для меня, так и останется»

«Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним все было понятно.



Для вас Слуцкий – заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется. Это все зависит от культуры», – сказал Мостовой.