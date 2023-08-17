Валерий Масалитин ответил, кто показывает самую интересную игру в РПЛ

«Мы знаем атакующий потенциал «Локо», поэтому краснодарцы вполне могут потерять очки. Но отмечу, что у обеих команд оборона слабая.



Один пропущенный мяч у «Краснодара»? соперникам не хватало мастерства. Взять ту же игру с «Пари НН». Было бы у ребят побольше мастерства, два-три мяча они бы точно забили. Сейчас начнутся матчи с примерно равными соперниками, там всё будет видно. А так «Краснодар» показывает пока самую интересную игру в РПЛ», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».