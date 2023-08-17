$93.75-2.96102.18-3.48

РФС объяснит «Зениту» правила футбола

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что специалисты организации в сентябре проведут для футболистов петербургского «Зенита» лекцию о правилах игры в футбол. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

РФС объяснит «Зениту» правила футбола
© РИА Новости

По словам представителя службы коммуникаций, лекция будет прочитана по запросу петербургского клуба.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб запросил разъяснение от РФС после нескольких ошибок арбитров в стартовых матчах сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), которые Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала впоследствии ошибочными.

После четырех туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» имеет в своем активе семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости