РФС объяснит «Зениту» правила футбола

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что специалисты организации в сентябре проведут для футболистов петербургского «Зенита» лекцию о правилах игры в футбол. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам представителя службы коммуникаций, лекция будет прочитана по запросу петербургского клуба.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб запросил разъяснение от РФС после нескольких ошибок арбитров в стартовых матчах сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), которые Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала впоследствии ошибочными.