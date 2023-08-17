РФС объяснит «Зениту» правила футбола
В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что специалисты организации в сентябре проведут для футболистов петербургского «Зенита» лекцию о правилах игры в футбол. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам представителя службы коммуникаций, лекция будет прочитана по запросу петербургского клуба.
По данным «Спорт-Экспресса», клуб запросил разъяснение от РФС после нескольких ошибок арбитров в стартовых матчах сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), которые Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала впоследствии ошибочными.
После четырех туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» имеет в своем активе семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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