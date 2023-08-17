Гурцкая заявил, что Рахимова могут завтра уволить

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов может быть отправлен в отставку завтра, 18 августа, сообщается в телеграмм-канале «Это футбол, брат!»

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«Только что пришла свежая, как молния, информация. Завтра может быть объявлено об отставке Рашида Рахимова. Теперь остаётся ждать официального объявления», — сообщил Гурцкая.

Напомним, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. Обязанности наставника команды из Грозного выполняет Иса Байтиев.