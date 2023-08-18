Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень топ-5 лиг

«Я думаю, что у МЛС есть все возможности для этого. Сейчас идеальный момент для роста. Предстоят важные соревнования, которые пройдут в этой стране. Пришло время для лиги сделать этот скачок, закончить поиски того, что она искала долгое время. Здесь все готово для того, чтобы футбол вышел на высокий уровень — есть структура и много других вещей», — приводит слова Месси ESPN.