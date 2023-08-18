Месси не хотел переходить в ПСЖ

Лионель Месси признался, что не слишком хотел переходить в «ПСЖ».
Нападающий, сейчас выступающий за «Интер Майами», перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года по окончании срока контракта с «Барселоной». Через два сезона он бесплатно покинул Париж.
– Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье.
Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.
– Как вам в Майами?
– Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.
У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому, – сказал 36-летний аргентинец на пресс-конференции в Майами.
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