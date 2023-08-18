Месси признался, что ему было сложно адаптироваться в США из-за жары

"Сначала было немного сложно адаптироваться из-за жары и всего прочего, но сейчас я чувствую себя комфортно. Я счастлив быть здесь. Это место, где я хотел быть. Приехать сюда было семейным решением. Мы согласились с моей женой и моими детьми. Мы любим этот город, и нам нравится отношение болельщиков. Они облегчили нам задачу. С самого начала нас принимали с любовью и близостью", - сказал Месси.