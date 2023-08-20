Форвард "Интер Майами" Месси завоевал 44-й трофей в карьере

Аргентинский нападающий "Интер Майами" стал самым титулованным футболистом в истории, завоевав 44-й трофей в своей карьере, выигранный в составе клуба или национальной команды.

"Интер Майами" в ночь на 20 августа в финале Кубка лиг в серии послематчевых пенальти обыграл "Нэшвилл". Для клуба этот трофей стал первым в истории. Месси в этом матче отметился голом и реализованной попыткой 11-метрового удара. По количеству трофеев Месси обошел Дани Алвеса и единолично возглавил рейтинг по этому показателю.

Месси перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2021 года. В летнее трансферное окно 2023 года аргентинский футболист подписал контракт с "Интер Майами" на правах свободного агента и дебютировал за американский клуб, отличившись голом со штрафного в первом матче.