Андрей Лунев в ближайшее время станет игроком «Карабаха»

Напомним, 31-летний Лунёв находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера» летом этого года. Российский вратарь провёл в немецком клубе два сезона и за всё это время сыграл три матча во всех турнирах, пропустив в них четыре гола. Игр на ноль Лунёв в составе «Байера» не провёл.