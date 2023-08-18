Ветеран «Спартака» оценил характер молодого Дзюбы

«Я с ним поиграл в «Спартаке», уже тогда было ясно, что этот парень с большим будущим — злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок!



А вот характер — на любителя. Хотя, будь он у него другим, не прошел бы эти арендные огни и воды», — заявил Баженов.