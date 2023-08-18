Ветеран «Спартака» оценил характер молодого Дзюбы

Бывший нападающий столичного «Спартака» Никита Баженов в беседе со «Спорт-Экспрессом» оценил характер Артема Дзюбы в период выступлений за красно-белых с 2007 по 2009 год.
По его словам, уже с самого начала было ясно, что у Дзюбы очень непростой характер.
«Я с ним поиграл в «Спартаке», уже тогда было ясно, что этот парень с большим будущим — злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок!
А вот характер — на любителя. Хотя, будь он у него другим, не прошел бы эти арендные огни и воды», — заявил Баженов.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел три игры, в которых отличился один раз.
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