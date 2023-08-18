«Динамо» опережает «Фейеноорд» в борьбе за полузащитника сборной Мексики

Полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес продолжает ждать завершение трансферной саги по его переходу в московское «Динамо». 27-летний футболист предпочёл российский клуб нидерландскому «Фейеноорду».
Как сообщает журналист Фернандо Эскивель на своей странице в «Твиттере», агенты Чавеса предложили услуги полузащитника роттердамцам, так как сделка по переходу их клиента в «Динамо» до сих пор не завершена. У «Фейеноорда» присутствует интерес к Чавесу, однако пока никаких конкретных действий по трансферу игрока голланский клуб не предпринимал. Отмечается, что сторона Чавеса анализирует вариант с «Фейеноордом», однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для него остаётся переход в «Динамо».
Луис Чавес является игроком «Пачуки» с лета 2019 года. На его счету 143 матча в составе мексиканского клуба, 14 забитых мячей и 12 результативных передач.