«Динамо» опережает «Фейеноорд» в борьбе за полузащитника сборной Мексики

Как сообщает журналист Фернандо Эскивель на своей странице в «Твиттере», агенты Чавеса предложили услуги полузащитника роттердамцам, так как сделка по переходу их клиента в «Динамо» до сих пор не завершена. У «Фейеноорда» присутствует интерес к Чавесу, однако пока никаких конкретных действий по трансферу игрока голланский клуб не предпринимал. Отмечается, что сторона Чавеса анализирует вариант с «Фейеноордом», однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для него остаётся переход в «Динамо».