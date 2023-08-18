Титов назвал главную драку в истории российского футбола

Титов назвал стычку Карпина и Денисова главной в истории российского футбола
Бывший нападающий столичного «Спартака» и Егор Титов в беседе с «Матч ТВ» перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» вспомнил о самых ярких стычках в истории отечественного футбола.
По его словам, главной дракой в истории стала потасовка между Валерием Карпиным и Игорем Денисовым по ходу матча 27-го тура чемпионата России сезона 2010 года, когда «Спартак» на своем поле одолел шедший до того момента по турниру без поражений «Зенит».
«Самая яркая потасовка в истории российского футбола — стычка Карпина и Денисова, после которой в «Лужниках» полетели команда на команду. А до этого никаких особых драк не было, мы же всегда друг к другу с уважением относились», — заявил Титов.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа на стадионе «Открытие банк Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
После четырех туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» имеет в своем активе семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.