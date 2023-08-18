Футболистка "Зенита" Кики назвала самые популярные стереотипы о России

«Русская мафия, например. В фильмах если и появляется злой человек, создающий проблемы американцам, тогда он из России. Но это не так. Хотя многие люди думают: они много курят, пьют, злые, шпионы. Все так думают из-за американских фильмов.



Я встречала много открытых людей. Помню, однажды я была в купе с семьей и всю ночь играла в карты с русскими. Просто так», — заявила Кики.