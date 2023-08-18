Футболистка "Зенита" Кики назвала самые популярные стереотипы о России в Гаити
Нападающая петербургского «Зенита» Кики рассказала о самых популярных стереотипах о России в Гаити. Ее слова приводит «Кик».
«Русская мафия, например. В фильмах если и появляется злой человек, создающий проблемы американцам, тогда он из России. Но это не так. Хотя многие люди думают: они много курят, пьют, злые, шпионы. Все так думают из-за американских фильмов.
Я встречала много открытых людей. Помню, однажды я была в купе с семьей и всю ночь играла в карты с русскими. Просто так», — заявила Кики.
Кики защищает цвета «Зенита» с лета 2022 года. В 2021 году спортсменка защитила диплом в Орловском архитектурно-строительном институте.
В России Кики проживает с 2017 года.
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