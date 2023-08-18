Геркус заявил о провале бойкота фанатов из-за Fan ID

«Fan ID и фанаты — бойкот проваливается? Поводом для такого рода размышлений стал бодрый пост пресс-службы «Спартака» о том, что на матч «Зенитом» уже продано 25 тыс. билетов.



То есть, с учётом того, что ещё несколько дней будут идти продажи, а многие решают пойти на футбол за день-два до матча, а то и в сам день матча, то есть все шансы, что на стадион придёт 30-40 тыс. болельщиков.



Для клуба очень важна каждая лишняя тысяча. Придут ближе к 30 тыс. — результат хороший, но пока ещё далеко до классической цифры в 40-42 тыс. для такой игры. Придут ближе к 40 000 — значит барьер Fan ID (некстати, неудобно и неуклюже введенный), практически преодолён.



Стадионная выручка снова сможет стать значимым источником доходов для клуба. То есть для футбольных клубов показался свет в конце тоннеля. А для активных фанатов это что означает? Это означает то, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не сумела повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждёт неудача. И вполне может быть, что мы никогда воочию больше не увидим (и не услышим) ни «Фратрию», ни «Вираж», — написал Геркус в своём телеграм-канале.