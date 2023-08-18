Геркус заявил о провале бойкота фанатов из-за Fan ID

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус заявил, что бойкот фанатов матчей РПЛ из-за введения Fan ID провалился.
«Fan ID и фанаты — бойкот проваливается? Поводом для такого рода размышлений стал бодрый пост пресс-службы «Спартака» о том, что на матч «Зенитом» уже продано 25 тыс. билетов.
То есть, с учётом того, что ещё несколько дней будут идти продажи, а многие решают пойти на футбол за день-два до матча, а то и в сам день матча, то есть все шансы, что на стадион придёт 30-40 тыс. болельщиков.
Для клуба очень важна каждая лишняя тысяча. Придут ближе к 30 тыс. — результат хороший, но пока ещё далеко до классической цифры в 40-42 тыс. для такой игры. Придут ближе к 40 000 — значит барьер Fan ID (некстати, неудобно и неуклюже введенный), практически преодолён.
Стадионная выручка снова сможет стать значимым источником доходов для клуба. То есть для футбольных клубов показался свет в конце тоннеля. А для активных фанатов это что означает? Это означает то, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не сумела повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждёт неудача. И вполне может быть, что мы никогда воочию больше не увидим (и не услышим) ни «Фратрию», ни «Вираж», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
Государственная Дума РФ приняла закон о введении Fan ID на внутренних спортивных мероприятиях 17 декабря 2021 года. Данный закон вступил в силу с 1 июня 2022 года. По нему каждый болельщик, который намерен посетить стадион во время матчей РПЛ, должен будет получить специальный документ (Fan ID), по которому он сможет проходить на спортивные мероприятия. После этого большинство активных фанатов команд РПЛ объявили бойкот на посещение матчей.