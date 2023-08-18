Семак оценил трансферную кампанию «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранцах «Спартака», пополнивших состав красно-белых нынешним летом. Наставник сине-бело-голубых отметив точечные усиления спартаковцев.
«Спартак» очень хорошо и точечно усилился. В стан красно-белых пришли очень хорошие, квалифицированные футболисты. Прежде всего я говорю об атакующей линии и центре полузащиты. На каждую позицию у «Спартака» есть по два игрока очень хорошего уровня. А Гильермо Абаскаль второй год с командой, поэтому игроки понимают его требования, что позволяет команде хорошо смотреться в атаке и забивать много», — цитирует Семака «Чемпионат».
Матч «Спартака» и «Зенита» в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024 состоится в воскресенье, 20 августа, в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток главного арбитра матча Сергея Карасёва прозвучит в 19:30 мск.