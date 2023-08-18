Семак оценил трансферную кампанию «Спартака»

«Спартак» очень хорошо и точечно усилился. В стан красно-белых пришли очень хорошие, квалифицированные футболисты. Прежде всего я говорю об атакующей линии и центре полузащиты. На каждую позицию у «Спартака» есть по два игрока очень хорошего уровня. А Гильермо Абаскаль второй год с командой, поэтому игроки понимают его требования, что позволяет команде хорошо смотреться в атаке и забивать много», — цитирует Семака «Чемпионат».