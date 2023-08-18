Семак сообщил, что Родригао и Мостовой пропустят матч со «Спартаком»

«Что касается травмированных игроков, ситуация не изменилась. Родригао продолжает восстановление, Мостовой тоже восстанавливается, у него хорошая динамика. Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. Остальные все готовятся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.