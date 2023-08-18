Ещенко: после слов Ваноли я принял решение завершить карьеру
Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, какие слова побудили его завершить карьеру. Автором этих слов стал Паоло Ваноли, руководивший красно-белыми с декабря 2021 по июнь 2022 года.
«Когда в «Спартак» пришёл Ваноли, то он сказал мне: «Давай ты будешь тренером». Я ему ответил: «Может, вы меня ещё на тренировках и на матча посмотрите? Возможно, я вам ещё пригожусь». А он на это сказал, что я ему нужен как тренер. После этих слова Ваноли я и завершил футбольную карьеру, хотя участвовал в тренировках — двигался и играл», — цитирует Ещенко «Чемпионат».
За «Спартак» Андрей Ещенко дебютировал в 2016 году. В стане красно-белых он провел пять лет. Всего на счету россиянина 89 матчей в спартаковской футболке и один забитый мяч.