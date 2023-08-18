Агент Лаксальта рассказал о доверии Лички к игроку

«Диего, наконец, восстановился от полученных травм, которые его беспокоили в прошлом сезоне и очень доволен игрой на новой позиции – опорного полузащитника. Так же он доволен поддержкой и доверием со стороны нового главного тренера – Марцела Лички», – цитирует Красоуски Sport24.