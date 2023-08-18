Агент Лаксальта рассказал о доверии Лички к игроку
Агент Ариэль Красоуски, занимающийся юридическими делами защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта, высказался о готовности 30-летнего игрока выйти на матч пятого тура чемпионата России против ЦСКА.
«Диего, наконец, восстановился от полученных травм, которые его беспокоили в прошлом сезоне и очень доволен игрой на новой позиции – опорного полузащитника. Так же он доволен поддержкой и доверием со стороны нового главного тренера – Марцела Лички», – цитирует Красоуски Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ Лаксальт провел четыре матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.
Контракт защитника действует до конца текущего сезона. Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
В турнирной таблице национального первенства «Динамо» занимает шестое место с семью очками в активе.