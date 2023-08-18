«Челси» заплатил €62 млн за полузащитника «Саутгемптона»

«Мы счастливы приветствовать Ромео в «Челси». Это футболист продемонстрировал свои качества в АПЛ в прошлом сезоне в составе «Саутгемптона». Ромео показал зрелось на футбольном поле, несмотря на свой юный возраст. Он является футболистом, за которым мы наблюдали в течение продолжительного времени. Мы считаем, что он готов оказывать влияние на игру «Челси» на протяжении и нынешнего сезона, и ближайших лет», — прокомментировали трансфер спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.