«Челси» заплатил €62 млн за полузащитника «Саутгемптона»

Пресс-служба «Челси» объявила о переходе полузащитника Ромео Лавиа. В прошлом сезоне 19-летний бельгиец выступал за «Саутгемптон».
Как отмечается на официальном сайте лондонцев, Лавиа подписал с синими семилетний контракт — до 30 июня 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что «Челси» заплатит за опорного полузащитника € 62 млн.
«Мы счастливы приветствовать Ромео в «Челси». Это футболист продемонстрировал свои качества в АПЛ в прошлом сезоне в составе «Саутгемптона». Ромео показал зрелось на футбольном поле, несмотря на свой юный возраст. Он является футболистом, за которым мы наблюдали в течение продолжительного времени. Мы считаем, что он готов оказывать влияние на игру «Челси» на протяжении и нынешнего сезона, и ближайших лет», — прокомментировали трансфер спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.
В минувшем сезоне Ромео Лавия провёл 29 матей в АПЛ и забил один мяч. «Саутгемптон» покинул элитный дивизион английского футбола. Лавиа перешёл в стан «святых» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года за € 12,3 млн. Его контракт с южанами действовал до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 32 млн.