Семак оценил отставание «Зенита» от «Спартака» в таблице РПЛ

Семак назвал некритичным отставание "Зенита" от "Спартака" в таблице РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб способен навязать борьбу лидерам чемпионата России после неудачного старта в текущем сезоне. Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.
«Ситуация могла бы быть другой, но на сегодняшний день ничего страшного нет. Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься по турнирной таблице выше. Критичного ничего нет, готовимся к «Спартаку» — сложному сопернику.
Мы и в прошлом году стартовали не так удачно, как хотели бы», — заявил Семак.
Матч «Спартак» — «Зенит» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 20 августа на стадионе «Открытие банк Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
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