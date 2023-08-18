Семак оценил отставание «Зенита» от «Спартака» в таблице РПЛ

«Ситуация могла бы быть другой, но на сегодняшний день ничего страшного нет. Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься по турнирной таблице выше. Критичного ничего нет, готовимся к «Спартаку» — сложному сопернику.



Мы и в прошлом году стартовали не так удачно, как хотели бы», — заявил Семак.