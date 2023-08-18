Андрей Ещенко объяснил феномен медиафутбола

«В медиафутболе есть открытость: допуск в раздевалки, общение, крики и мат — последнее мне не нравится. Играют бывшие футболисты и известные люди. Прикольная тема: здесь играют те, кто не смог попасть в профессиональную команду или наоборот. В медиафутболе есть ступень для дальнейшего роста», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.