Капелло оценил шансы Захаряна выйти на уровень Аршавина

«Очень хорошо, что такой молодой и талантливый футболист будет играть в «Реале Сосьедад». Эта команда в прошлом сезоне пробилась в Лигу чемпионов, поэтому ей важно иметь хорошую скамейку. Захарян уже несколько лет находится на виду, о нём много говорят. Как мне кажется, что в Сан-Себастьяне ему дадут шанс проявиться себя. Ла Лига — крепкий и конкурентный чемпионат, там можно хорошо зарекомендовать себя.



Может ли Арсен достичь уровня Аршавина? Андрей был очень хорошим футболистом, но он приехал в «Арсенал», когда был сильно старше. Этих игроков сложно сравнивать. Сможет ли он выйти на его уровень? А почему нет? Было бы здорово, если бы Арсен сумел повторить достижения Аршавина. Но он ещё молодой, ему нужно много, очень много работать», — приводит слова Капелло «Советский спорт».