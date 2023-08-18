В «Зените» пообещали постараться обыграть «Спартак» с "божьей помощью"

«Мы в первую очередь настроены на то, чтобы играть в футбол. Эта игра отличается от всех остальных и по уровню соперничества, и по исторической значимости.



Мы готовы на 100% поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой», — заявил Мантуан.