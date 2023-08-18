В «Зените» пообещали постараться обыграть «Спартак» с "божьей помощью"

Игрок "Зенита" Мантуан пообещал постараться обыграть "Спартак" с божьей помощью
Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан в интервью клубной пресс-службе пообещал сделать все для победы в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».
По его словам, матч против команды под руководством Гильермо Абаскаля является крайне принципиальным и ответственным.
«Мы в первую очередь настроены на то, чтобы играть в футбол. Эта игра отличается от всех остальных и по уровню соперничества, и по исторической значимости.
Мы готовы на 100% поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой», — заявил Мантуан.
Матч «Спартак» — «Зенит» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 20 августа на стадионе «Открытие банк Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
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