Сперцян остаётся приоритетной трансферной целью «Аякса»

«Аякс» всё ещё проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрцио Романо.

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«Армянский талант Эдуард Сперцян всё ещё является приоритетной трансферной целью «Аякса». В нём заинтересованы многие клубы, но сам Сперцян хочет перебраться только в «Аякс», — заявил Романо в социальной сети.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В прошлом сезоне он сыграл в составе клуба 40 матчей, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года.