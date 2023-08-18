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Инфантино о женском футболе: «У женщин есть сила, чтобы все изменить, убедить мужчин, что мы должны делать. Выбирайте правильные битвы, равная оплата только на ЧМ ничего не решит»

Глава ФИФА высказался о борьбе женщин за права в футболе и о равной оплате.

Глава ФИФА высказался о борьбе женщин за права в футболе и о равной оплате
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«Равная оплата на чемпионате мира? Мы уже двигаемся в этом направлении. Но это ничего не решит.

Это может быть символ, но это ничего не решит, потому что ЧМ – это один месяц раз в четыре года, и представлен лишь ряд футболисток из тысяч. Нам нужно сохранить динамику.

Я говорю всем женщинам – как вы знаете, у меня четыре дочери, так что женщины у меня дома есть, – что у вас есть сила, чтобы все изменить. Выбирайте правильные битвы, расставляйте приоритеты.

У вас есть сила, чтобы убедить нас, мужчин, что мы должны делать и чего не должны делать. Вы делаете это. Просто делайте это», – сказал Джанни Инфантино.