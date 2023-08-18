Мбаппе вернется в состав ПСЖ на матч с «Тулузой»

24-летний форвард сборной Франции из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне. Также он не играл в 1-м туре Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0). После матча стало известно, что позиции клуба и игрока сблизились, Килиан вернулся к тренировкам с командой.