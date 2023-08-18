Мартинс по‑русски обратился к болельщикам перед игрой с «Зенитом»

— Все большие матчи особенные. Жду с нетерпением эту встречу. Подготовка к матчу идет по плану. Мы начали сезон (в РПЛ) прекрасно с точки зрения очков, потом была игра с «Уралом», где соперник нас наказал. Мы должны правильно среагировать на этот результат и исправить свои ошибки. Мы бы хотели пропускать меньше, работаем над каждой ошибкой. Главное — постараться их минимизировать, — приводит слова Мартинса пресс служба «красно белых».