«Давай, «Спартак»! Один — за всех, и все — за одного» — Мартинс по‑русски обратился к болельщикам перед игрой с «Зенитом»
Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс перед игрой пятого тура МИР РПЛ с «Зенитом» на русском языке обратился к болельщикам, отметив, важность их поддержки.
«Спартак» в первых пяти матчах сезона одержал пять побед, установив клубный рекорд. В шестой игре — с «Уралом» в рамках четвертого тура МИР РПЛ — команда Гильермо Абаскаля проиграла со счетом 2:3. В общей сложности с учетом Кубка России «красно белые» пропустил 12 мячей при 18 забитых. Матч 5 го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве.
— Давай, «Спартак»! Один — за всех, и все — за одного, — сказал Мартинс по русски в интервью клубной пресс службе.
— Все большие матчи особенные. Жду с нетерпением эту встречу. Подготовка к матчу идет по плану. Мы начали сезон (в РПЛ) прекрасно с точки зрения очков, потом была игра с «Уралом», где соперник нас наказал. Мы должны правильно среагировать на этот результат и исправить свои ошибки. Мы бы хотели пропускать меньше, работаем над каждой ошибкой. Главное — постараться их минимизировать, — приводит слова Мартинса пресс служба «красно белых».
После четырех туров «Спартак» с 9 очками занимает 4 ю строчку турнирной таблицы РПЛ, «Зенит» с 7 очками идет 6 м.
«Давай, «Спартак»! Один — за всех, и все — за одного» — Мартинс по‑русски обратился к болельщикам перед игрой с «Зенитом»
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