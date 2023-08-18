Агент Сафонов сравнил Слуцкого с петухом

«Был такой спектакль «Шантеклер», в котором главную роль играл Райкин. Так там был петух, который считал, что если он прокукарекал, солнце восходит, то это все от него зависит. Но когда он потерял голос, солнце продолжало всходить.



Так и со Слуцким — отряд не заметит потери бойца. Перестанет он шутить, то будут другие», — заявил Сафонов.