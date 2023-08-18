Агент Сафонов сравнил Слуцкого с петухом

Футбольный агент Сафонов сравнил тренера Слуцкого с петухом
Агент Алексей Сафонов в интервью Legalbet негативно высказался об образе экс-тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
По его словам, слова 52-летнего тренера о том, что если он уйдет из медиаполя, то журналистам будет нечего обсуждать, не соотносятся с реальностью.
«Был такой спектакль «Шантеклер», в котором главную роль играл Райкин. Так там был петух, который считал, что если он прокукарекал, солнце восходит, то это все от него зависит. Но когда он потерял голос, солнце продолжало всходить.
Так и со Слуцким — отряд не заметит потери бойца. Перестанет он шутить, то будут другие», — заявил Сафонов.
Слуцкий был уволен из «Рубина» осенью 2022 года после того, как неудачно стартовал в сезоне Первой лиги.
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