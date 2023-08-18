Медведев ответил, дадут ли фанатам «Зенита» попрощаться с Малкомом

«Начался чемпионат Саудовской Аравии, так что сложно сейчас найти место в расписании, чтобы всё совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы не можем назвать дату, но такое прощание обязательно состоится», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».