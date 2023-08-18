Медведев ответил, дадут ли фанатам «Зенита» попрощаться с Малкомом

Медведев: прощание Малкома с фанатами «Зенита» обязательно состоится
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб планирует организовать прощание бывшего форварда сине-бело-голубых Малкома с фанатами.
«Начался чемпионат Саудовской Аравии, так что сложно сейчас найти место в расписании, чтобы всё совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы не можем назвать дату, но такое прощание обязательно состоится», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».
Напомним, саудовский «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома € 60 млн, а с самим футболистом подписал контракт на три года с зарплатой в размере € 18 млн.
Малком выступал в России с лета 2019 года. За четыре года бразилец стал четырёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Суперкубка и победителем Кубка страны.
В составе «Аль-Хиляля» бразилец провёл четыре матча, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.