ЦСКА высмеял презентацию формы «Спартака»

ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака».

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Красно-белые вчера представили красно-черную третью форму, которая посвящена победам над «Аяксом» в Кубке УЕФА в 1998 году.

В ролике под названием «Спартак». Это любовь моя» было показано, как болельщик «Спартака» вместе с сыном дома смотрит игру с «Аяксом», а по прошествии времени, в 2023-м, отец и сын смотрят матч «Спартака» с «Рубином», перед началом которого сын дарит отцу новую футболку клуба, отсылающую к образцу 1998-го.

Оказалось, что фанатом «Спартака» со стажем был актер, который полгода назад принял участие в съемках новогоднего ролика армейцев и там был болельщиком ЦСКА.

«CSKA TV. Это любовь моя» ️ . При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение », – говорится в сообщении ЦСКА.